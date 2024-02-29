نصائح تقليل فاتورة الكهرباء الشهرية.. وفر الاستهلاك بهذه الطرق

كتب- محمد صلاح:

يبحث المواطنون من عملاء شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات عن طرق ترشيد الاستهلاك من أجل خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

خطوات تخفيض ربع استهلاكك الشهري لفاتورة الكهرباء

حددت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخٌطوات التي يجب فعليها لخفيض 25% من الاستهلاك الشهري لـ "فاتورة الكهرباء" وهي كالتالي:

1- عدم ترك فراغات بالفريزر حتى لا يعمل الكمبروسر لوقت أطول

- يجب اختيار ديب فريزر مُوفر عند الشراء ومُلصق به بطاقة كفاءة الطاقة مع عدم ترك الفراغات بالفريزر حتى لا يعمل الكمبروسر لوقت أطول، مما يتسبب في استهلاك الديب فريزر للكهرباء، كما يجب إغلاق باب الثلاجة بإحكام.

- عدم وضع الطعام ساخنًا في الثلاجة ولابد من تركه حتى يبرد، ثم إغلاق باب الثلاجة بإحكام.

- إزالة الثلج المتراكم داخل الثلاجة لأن تراكم الثلج يجعلها تعمل بكفاءة أقل واستهلاك كهرباء أكثر.

2- استخدام غلاية الماء بشكل محدود

- يجب غلي كمية الماء التي تحتاج إليها فقط من خلال معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

3- استخدام المكواة البُخارية في كي الملابس مرة واحدة عن طريق تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة، أو مرتين في الأسبوع فقط.