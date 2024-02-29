3 أشياء يجب على مريض السكري فعلها قبل صيام شهر رمضان

كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة مها عبد المعطي، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إن مصر ضمن الدول التى استوطنها السكرى، فلا يكاد يخلو بيت من مريض بالسكرى.

وأضافت عبدالمعطي، أن مصر تحتل المرتبة الثامنة عالميًا من حيث عدد المصابين بالمرض حوالي 7 ونصف مليون مصاب.

ونصحت مريض السكري الذي ينوي الصيام بأن يقوم بالتالي:

1. استشارة الطبيب المعالج لتقييم وضعه الصحي وشرح اﻟﻤﺨاطر التي قد يتعرض لها وكيفية تفاديها.

2. تقبل إرشادات الطبيب المعالج بالنسبة لنظام التغذية وممارسة الرياضة.

3. مراقبة سكر الدم وتوقيت واختيار الأدوية المناسبة وكميتها وأنواع الأنسولين الأكثر أمناﱟ خلال شهر رمضان.

اﻟﻤﺨاطر التي قد يتعرض لها مريض السكري الصائم:

وبشأن ممارسة الرياضة خلال رمضان، أكدت أستاذ التغذية أنه ممنوع منعا باتا ممارسة الرياضة خلال ساعات الصيام، وأن أفضل وقت لممارسة الرياضة هو بعد الإفطار بساعة أو ساعتين وقد تستبدل الرياضة بصلاة التراويح.