الغرف التجارية تكشف موعد انخفاض أسعار السلع الغذائية

كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن معارض أهلا رمضان ستوفر السلع الغذائية بأرخص الأسعار، مشددا على أن جميع السلع ستكون متوفرة للمواطن.

وأضاف عز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه سيتم افتتاح معرض أهلا رمضان غدا لتوفير السلع الغذائية، وستكون السلع متوفرة وبأسعار مخفضة، لافتا إلى أن بعض أسعار السلع انخفضت بشكل كبير خاصة مع انخفاض سعر الدولار.

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع الغذائية انخفضت بعد الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الجمارك، قائلا:"أسعار الزيوت والألبان انخفضت 22%".

وأشار الدكتور علاء عز، إلى أن المستهلك سيشعر بانخفاض أسعار السلع في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن سعر السكر 27 جنيها، كما أن منافذ وزارة التموين ستوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأوضح أن استيراد السكر وتعبئته يصل بسعر الكيلو إلى 48 جنيها، موضحا انخفاض أسعار الدواجن 20 جنيها في معارض أهلا رمضان.

ونوه الدكتور علاء عز، بأن 124 شركة وطنية تشارك في معرض أهلا رمضان مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص تشارك أيضا في المعارض.

وأكد أن هناك كميات كبيرة من السكر متوفرة في معرض أهلا رمضان، وهناك تعاون كبير من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتا إلى أنه تم توفير 56 ألف طن سكر خلال 3 أيام، مشددا على أنه لن تكون هناك أزمة سكر في الفترة المقبلة، قائلا:"سكون هناك جبلال وتلال من السكر في منافذ القوات المسلحة ووزارة التموين والتوجيهات مشددة في هذا الأمر ولن تكون هناك أزمة سكر الفترة المقبلة".

ونوه الدكتور علاء عز، بأنه سيتم غدا افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي لتوفير السلع الغذائية للجمهور، مشددا على أن الشركات المنتجة ملتزمة بتدوين الأسعار على السلع، ويجب الالتزام بالسعر المدون على السلعة الغذائية.

وناشد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، التجار بالالتزام بالأسعار المدونة على السلع، موضحا أنه من أول شهر مارس المقبل سيتم تدوين الأسعار على السلع الاستراتيجية.

ولفت الدكتور علاء عز، إلى أن وزارة التموين تورد السكر بـ 24 جنيها ليباع بـ 27 جنيها، مبينا أن سعر السكر في شركات القطاع الخاص يصل إلى 48 جنيها، مؤكدا أنه سيتم توفير كميات كبيرة من السلع في جميع المحافظات.

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