مدير مكتبة الإسكندرية: الدولة شهدت إنجازا كبيرا في ملف ذوي المهم خلال الـ 5 سنوات الماضية

كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أستاذ علم الاجتماع، إن الدولة المصرية شهدت على مدار 5 سنوات إنجازا كبيرا في ملف الاهتمام بذوي الهمم.

واستعرض "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أبرز ما قدمته الدولة المصرية لذوي الهمم بداية من الدستور ثم تشريع قوانين، وإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وأخيرا صندوق قادرون باختلاف.

وأشار إلى أن هناك نماذج ظهرت اليوم في احتفالية قادرون باختلاف، أبرزها الفتاة التي تركت دراستها قبل أن تلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعد مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى تلبية الرئيس السيسي حلم طفل بأن يكون سباحا في أحد الأندية، مؤكدا أنه عندما يتم منح ذوي الهمم فرصة يحققون طفرة كبرى.

وتمنى أن يكون هناك تعاون بين مكتبة الإسكندرية مع المؤسسات المعنية بذوي الهمم، مؤكدا أن مكتبة الإسكندرية لديها خبرة كافية في هذا الموضوع وهناك مركزا للمكفوفين ومركز آخر لذوي الهمم.

واقترح مدير مكتبة الإسكندرية، استضافة ذوي الهمم في المكتبة وقضاء يوم كامل بها، مضيفا أن المكتبة يمكنها توسيع الأنشطة وتنظيم لقاءات للمؤسسات المختلفة التي تهتم بذوي الهمم.

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