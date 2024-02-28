"قومي المرأة"يشكر وزير الداخلية لفتح مستشفيات الشرطة للكشف على السيدات بالمجان

القاهرة - أ ش أ

وجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الشكر والتقدير لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لتوجيهه بفتح مستشفيات الشرطة بنطاق الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على السيدات وصرف العلاج اللازم بالمجان، وذلك خلال أيام الجمعة من شهر مارس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي - في بيان أصدرته، الأربعاء، عن سعادتها بجهود الوزارة الحثيثة في دعم ومساندة المرأة المصرية، مؤكدة أن وزارة الداخلية دائما ما تقدم مثل هذه المبادرات الإنسانية والمجتمعية؛ حرصا منها لوصول الخدمات للسيدات.