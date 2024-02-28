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BBC

برلمانية عن دعم "قادرون باختلاف": السيسي قدَّم لهم ما لم يقدمه رئيس آخر

04:29 م الأربعاء 28 فبراير 2024

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

قدمت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعمه المتواصل لـ"قادرن باختلاف"، مضيفةً أن الرئيس السيسي قدَّم لذوي الهمم ما لم يقدمه رئيس آخر؛ فالرئيس السيسي أب لجميع المصريين .

وقالت خطاب، خلال تصريحات أدلت بها، اليوم الأربعاء، إن الإنسانية والرحمة جزء أصيل من مجتمعنا، موضحةً أن القيادة السياسية لن تستثني أيَّ فصيل في الدولة من اهتماماتها، بل هناك اهتمام واضح بجميع المواطنين في وقت كان فيه هناك تهميش واضح لهم، مشيرةً إلى أن حرص الرئيس على الاهتمام والدعم المتواصل يؤكد التحدي والمثابرة والتغلب على الظروف .

وأشادت خطاب بتصريحات الرئيس وحديثه مع الأطفال خلال احتفالية " قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، موضحةً أن هذا اليوم وما نشاهده من فعاليات وفرحة الأطفال، نعيش عليه طوال السنة بفرحة وسعادة.

وشددت النائبة على أن مصر تعتبر من الدول الرائدة في احتواء ذوي الهمم وإعطائهم حقوقهم، كما أن الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكمَ وقامت بدور كبير في دمجهم في المجتمع من خلال تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضدهم، قائلةً: دولتنا كبيرة وعظيمة.

مجلس الشيوخ قادرون باختلاف النائبة حياة خطاب السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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