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BBC

الرئيس السيسي: احنا في عالم الحقيقة فيه مش واضحة ودي حكمة ربنا

01:25 م الأربعاء 28 فبراير 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد فتحي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثروة مصر الأساسية تتمثل في القوى البشرية وعلى رأسها أبناء قادرون باختلاف.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف: "احنا في عالم الحقيقة فيه مش واضحة ودي حكمة ربنا إننا مش شايفين كل حاجة فيه، وفي يوم هنشوف كل حاجة".

وتابع: "يتبقى كل عمل طيب الناس ممكن تعمله لنفسها أو لغيرها، وإحنا بنعتبر إن اليوم ده والاحتفال ده فرصة لينا كلنا في حاجتين، إن احنا نشوف عظمة ربنا وقدرته في خلقه، وكمان الثمن اللي ممكن نقدمه شكر وتقدير".

وأوضح: "يا ترى هنعمل إيه في اللي احنا بنتكلم عنه هنزهق وهنتضايق، هنغض الطرف، ولا نتصدق، طب حتى لو كانت ظروفنا مش.. لكن ممكن.. عايزين أقولكم إن قلبنا يكون على قلب بعض ونحاجي على بعض، ونقف حتى لو بكلمة، مع كل اللي احنا بنشوفه ده ونساهم بكل أمر وكلام وفعل".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية قادرون باختلاف 2024، التي تقام للمرة الخامسة داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

وتحرص الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات.

واتخذت الدولة في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازا للأشخاص ذوي الهمم سعيا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتي تهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي احتفالية قادرون باختلاف

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