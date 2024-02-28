أميرة حربي: حياتي تغيرت مع أول نسخة لـ«قادرون باختلاف».. وأتمنى أكون وزيرة

كتب- مصراوي:

عبّرت أميرة حربي "من ذوي الهمم" عن سعادتها بتقديم احتفالية «قادرون باختلاف»، مبينة أنَّ حياتها تغيرت منذ النسخة الأولى لـ"قادرون باختلاف" عام 2018، منذ أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق اسم عام الإعاقة على هذا العام.

وأضافت "أميرة" التي تبلغ من العمر 22 عامًا خلال تقديمها احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنَّه "خلال أول نسخة من قادرون باختلاف كنت موقفة تعليمي ومنذ أن رأيت النسخة الأولى ودعم الدولة المصرية والرئيس السيسي لذوي الإعاقة، عدت مرة أخرى للتعليم".

وتابعت أميرة وهي من محافظة المنيا أنَّها تدرس الآن في كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، مستكملة:"أسعى لأن أصبح سفيرة أو وزيرة، فخورة بوقوفي أمام رئيس الجمهورية، وأني جزءا من النسخة الخامسة من قادرون باختلاف التي تسببت في تغيير تاريخ الإعاقة في مصر بدعم الرئيس السيسي".