نشرة منتصف الليل| ضبط مصنع معسل مغشوش.. ومسئول يكشف مستجدات تطوير رأس جميلة

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

مايا مرسي تكشف أهم متطلبات "القومي للمرأة" لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية

طالبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بقانون جديد للأحوال الشخصية عادل ومتوازن يرد الحق لأصحابه ويقلل من التوتر في المجتمع، موجهة رسالة لجميع الأمهات بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يوقع على قانون لاينصف المرأة المصرية.

من خرائط القرار الجمهوري.. تعرف على حدود مدينة "رأس الحكمة" (صور رسمية)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا حمل رقم 55 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض لاستخدامها في إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة.

ضبط مصنع معسل مغشوش يستخدم جذور الشجر ومخلفات في التصنيع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضبط مصنع معسل بدون ترخيص تحت بير السلم، بمحافظة الفيوم، يقلد علامات تجارية مملوكة لشركات أخرى.

بعد رأس الحكمة.. مسئول يكشف آخر مستجدات تطوير منطقة رأس جميلة

كشف منصور عبد الغني، المتحدث الإعلامي باسم وزارة قطاع الأعمال، عن آخر مستجدات تطوير منطقة رأس جميلة، والتي تقع على شاطئ البحر الأحمر.