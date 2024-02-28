دعا لإطلاق العاصمة الصناعية.. نائب رئيس شعبة السيارات: الأسعار انخفضت بنسبة من 5 إلى 10%

كتبت - داليا الظنيني

كشف أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، أن أسعار السيارات انخفضت بعد صفقة رأس الحكمة، معلقا: «الانخفاض مش أحسن حاجة وليس كما متوقعا».



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن الأسعار انخفضت بنسب تتراوح بين 5 و10% بحد أدنى 50 و100 ألف جنيه، وهناك أنواع انخفضت بأكثر من 200 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الأسعار في سوق السيارات خلال الفترة الأخيرة كانت ترتفع كل يوم حتى تمنوا أن تتوقف.

ودعا نائب رئيس شعبة السيارات، إلى إطلاق العاصمة الصناعية على غرار العاصمة الإدارية وتكون مدينة عالمية للصناعة وتفتح الباب أمام زيادة التصدير.

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