تزيل السموم.. أستاذ مناعة: حقنة القهوة الشرجية أقوى علاج للقولون



كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف: إن هناك وصفة هامة لتنشيط الكبد والمرارة وتنظيف القولون وتزيل سموم الجسم، وهي 3 ملاعق من البن المغلي، وأخذهم كحقنة شرجية.

وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "هذه الحقنة الشرجية هي وصفة قام بإجرائها طبيب ألمانى يدعى جونسون".

وأضافت: "أقوى علاج أيضا شربة الملح الإنجليزي، مع كوب عصير فهذا يعمل على غسل البطن والقولون عبر الإسهال، ولا يجوز عملها إلا بعد استشارة الطبيب".