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BBC

تزيل السموم.. أستاذ مناعة: حقنة القهوة الشرجية أقوى علاج للقولون

04:31 ص الأربعاء 28 فبراير 2024

مشاكل القولون

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كتب- مصراوي:
قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف: إن هناك وصفة هامة لتنشيط الكبد والمرارة وتنظيف القولون وتزيل سموم الجسم، وهي 3 ملاعق من البن المغلي، وأخذهم كحقنة شرجية.

وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "هذه الحقنة الشرجية هي وصفة قام بإجرائها طبيب ألمانى يدعى جونسون".

وأضافت: "أقوى علاج أيضا شربة الملح الإنجليزي، مع كوب عصير فهذا يعمل على غسل البطن والقولون عبر الإسهال، ولا يجوز عملها إلا بعد استشارة الطبيب".

القولون أماني الشريف إزالة السموم الحقنة الشرجية

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