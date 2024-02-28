بعد تراجعها 3 آلاف جنيه.. هل ستواصل أسعار الأعلاف انخفاضها؟

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور أحمد عكازي مدير مركز الأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة عن أسباب تراجع أسعار الأعلاف بالأسواق خلال الساعات الماضية.

وقال عكازي خلال تصريحاته لمصراوي: إن التراجع الذي شهدته أسعار الأعلاف خلال الساعات الماضية يرجع لتوافر العملة الصعبة بشكل كبير وانهيار السوق الموازي عقب إعلان الحكومة عن مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات الشقيقة.

وتابع عكازي قائلا: انخفاض العملة الصعبة نظير الجنيه سبب رئيسي في تراجعه أسعار الأعلاف خلال الساعات الماضية وأتوقع استمرار هذا التراجع خلال الأيام المقبلة.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت تراجعا خلال الساعات الماضية حيث تراجعت أسعار أعلاف الدواجن بالأسواق نحو 3 آلاف جنيه وتراجعت أسعار أعلاف الأبقار نحو 1000 جنيه.

وسجلت أسعار أعلاف الدواجن بالأسواق اليوم الأتي:

بادي سوبر 23%.. سجل نحو 25 ألفًا و600 جنيه.

نامي سوبر 21.. سجل نحو 25 ألفًا و500 ألف جنيه.

نامي سوبر 19%.. سجل نحو 25 ألفًا و350 جنيها.

بادي نامي 21%.. سجل نحو 25 ألفًا جنيه.

بادي بياض 20%.. سجل نحو 24 ألفً و600 جنيه.

نامي بياض 18%.. سجل نحو 23 ألفًا و350 جنيها.

نامي بياض 16%.. سجل نحو 22 ألفًا و850 جنيها.

بياض إنتاجي 17%.. سجل نحو 23 ألفًا و450 جنيها.

بياض إنتاجي 16%.. سجل نحو 23 ألفًا و350 جنيها.

بياض تجاري 14%.. سجل نحو 23 ألف جنيه.

بينما سجلت أسعار أعلاف الأبقار الأتي:

سعر علف تسمين سوبر 18%.. 21 ألفًا و800 جنيه.

سعر علف تسمين سوبر 16%.. 19 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف تسمين سوبر 14%.. 18 ألفًا و900 جنيه.

سعر علف تسمين مركز شفاف 16%.. 16 ألفًا و900 جنيه.

سعر علف تسمين مركز 14%.. 16 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف تسمين متكامل 11%..14 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف مواشي خشن 10%.. 12 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف حلاب 20%.. 22 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف مركز حلاب 19%.. 21 ألفًا و900 جنيه.

سعر علف مركز حلاب 18%..21 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف حلاب 16%.. 20 ألفًا و400 جنيه.