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مصدر مطلع: الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع نظيره الفلسطيني يقدمان المواد الغذائية والإغاثية

01:33 م الثلاثاء 27 فبراير 2024

قناة القاهرة الإخبارية

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كتب- مصراوي:
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن مصدر مصري مطلع أكد أن الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني يقدمان المواد الغذائية والإغاثية.

وأضاف المصدر، أن مصر تستعد لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة.

وأكد أن مصر تنتهي من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة، مضيفا أن مصر تهدف إلى إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد على أن مصر تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين شمال محافظة دير البلح داخل قطاع غزة.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مصدر مصري مطلع، أن مصر تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين شمال محافظة دير البلح داخل قطاع غزة.

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