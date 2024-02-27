اللواء رضا فرحات: القاهرة والجيزة تشكلان جزءًا كبيرًا من إشكالية الإيجار القديم

كتبت- داليا الظنيني:

قال اللواء رضا فرحات، الخبير في الإدارة المحلية والمحافظ السابق للإسكندرية، إن محافظتي القاهرة والجيزة تشكلان جزءًا كبيرًا من إشكالية الإيجار القديم، مؤكدًا على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لحل المشكلات الناجمة عن القانون الذي يعود لعقود ماضية ويُعرف بـ"قانون القرن"، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

في حواره مع الإعلامي أحمد موسى على برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة صدى البلد، أكد فرحات أن الأملاك العقارية تأثرت سلبًا بسبب إغلاق العديد من الوحدات السكنية، مما أدى إلى إهدار الثروة العقارية ومواجهة خطر انهيار نصف مليون وحدة سكنية في البلاد.

وأكد الخبير في الإدارة المحلية، أن الثروة العقارية تعرضت للهدر من خلال غلق بعض الوحدات السكنية، علاوة على تهديد 500 ألف وحدة في مصر بالسقوط.

أضاف فرحات أن هناك حاجة لحل الخلافات القانونية المتراكمة في المحاكم المتعلقة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الرئيس والدولة لن يتخليا عن أي مستأجر يواجه صعوبات.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية المغلقة تستلزم فترة للحصر والتقييم، وفي حال ثبوت عدم استخدامها، ينبغي إعادتها إلى الملاك لتجنب المزيد من الخسائر الاقتصادية. كما تطرق إلى إمكانية قيام الدولة بتوفير مساكن بديلة للمستأجرين المتأثرين بهذه الأزمة.