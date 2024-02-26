بالأرقام.. ننشر ٱخر إحصائية لتركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع



كتب- محمد صلاح:

حصل "مصراوي" على آخر إحصائية يومية من نسب وأعداد تحويل طلبات الممارسة إلى العدادات الكودية والانتهاء من تركيبها خلال اليومين أمس واليوم، حيث أحتلت شركة مصر الوسطى صدارة شركات التوزيع خلال يومى ٢٥ و٢٦ فبراير فى العدد بإجمالى تركيبات ٢٢٤١ عداد مسبق الدفع تليها فى المرتبة الثانية شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بإجمالي ١١٣٥ عداد مسبق الدفع تم تركيبها ثم تليها فى المرتبة الثالثة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بإجمالي ٨٠٦ عدادات خلال يومين، ثم المرتبة الرابعة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بإجمالى ٧٨٢ عداد مسبق الدفع.

وجاءت فى المرتبة الخامسة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء٧٢١ عداد مسبق الدفع ، والمرتبة السادسة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بإجمالى تركيب ٥٨٦ عداد ..والمرتبة السابعة شركة القناة لتوزيع الكهرباء ٢٤٧ عداد والمرتبة الثامنة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بإجمالى تركيب ٢٢٩ عداد مسبق الدفع بينما احتلت المرتبة التاسعة والأخيرة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بإجمالى ٢٦ عداد مسبق الدفع.