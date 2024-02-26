كم عدد المرات التي يورث فيها عقد الإيجار القديم للنشاط غير سكني؟.. قانوني يُجيب



كتب- عمرو صالح:

لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين خلال الفترة الحالية كونه أحد أهم الملفات المعروضة حاليًا على طاولة مجلس النواب حيث أنه يُعد الإطار القانوني الذي ينظم علاقة الملاك والمستأجرين ويراعي حقوق كل منهما تجاه الآخر.

وتساءل البعض من مستأجري المحلات القديمة عن موقف عقد الإيجار القديم من العين غير السكنية حال وفاة الوارث الأصلي؟.. وكم عدد المرات التي يورث فيها العقد؟.

من جانبه قال سالم فراج، إن حكم النقض الذي صدر في مارس الماضي أنهي حالة الجدل في تلك المسألة، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الأخير أرسى مبدأ جديد قالت فيه : "اعتبارًا من 27 مارس 1997، لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي".

وأوضح لمصراوي، أن امتداد عقد الإيجار القديم لورثة الورثة بعد قانون 97 يعني أنه لا يجوز الإمتداد إلا لمرة واحد فقط.

وتابع: "إذا كان أحد الأشخاص مستأجر محل بقالة على القانون القديم والمستأجر توفي يورث العقد لأحد أبنائه لمرة واحدة وفي حالة وفاة الوريث ينتهي عقد الإيجار".

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