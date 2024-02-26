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BBC

تشمل مطار القاهرة.. وزير الطيران: مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية

04:56 م الإثنين 26 فبراير 2024

الفريق / محمد عباس حلمي

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كتب- محمد فتحي:

‏قال محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن مصر ستعلن قريبًا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.

وأضاف "حلمي"، خلال مقابلة مع "CNBC" عربية، أن الطرح سيتضمن كل المطارات بما في ذلك مطار القاهرة الدولي.

‏وأوضح وزير الطيران المدني، أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد المسافرين عبر مطاري الغردقة وشرم الشيخ إلى 10 ملايين ‏راكب خلال 2024، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة آليات تمويل إنشاء مبنى جديد للركاب بمطار القاهرة.

محمد عباس حلمي وزير الطيران المطارات المصرية وزير الطيران المدني

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