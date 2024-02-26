التضخم وغلاء الأسعار.. أبرز ملفات الحوار الاقتصادي في أولى جلساته اليوم

كتب- عمرو صالح:

بدأت أولى جلسات الحوار الاقتصادي، اليوم الإثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة الشيخ زايد؛ والتي يشارك فيها ممثلو الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصون وعدد من الأمانة الفنية للحوار الوطني.

ويستعرض "مصراوي" الموضوعات التي سيناقشها الحوار الاقتصادي وفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية للحوار الوطني على "فيسبوك"، والتي جاءت كالتالي:

- التضخم وغلاء الأسعار

- الدين العام وعجز الموازنة

- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة

- العدالة الاجتماعية

ومن المقرر أن تستمر جلسات الحوار الاقتصادي حتى يوم الخميس 29 فبراير.

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