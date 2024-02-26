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طلب إحاطة لإلغاء شرط "محو أمية 5 مواطنين" بجامعة دمنهور للحصول على شهادات التخرج

01:06 م الإثنين 26 فبراير 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تقدم النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم منح جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة، شهادات التخرج للخريجين إلا بعد قيام كل خريج بمحو أمية 5 مواطنين، وتقديم شهادة بما يفيد ذلك إلى الجامعة.

وتساءل النحال: أين دور الهيئة القومية لتعليم الكبار؟ ولماذا يتم إلزام الخريجين بهذا الأمر الذي يعتبر تطوعًا وليس إلزاميًّا؛ خصوصًا أنه لا يوجد أي قانون يلزم الطلاب من الخريجين بالقيام بهذا العمل، ولا توجد أي اشتراطات لقبول الطلاب بالجامعة.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب؛ لاتخاذ جميع الإجراءات من الحكومة لإلغائه.

مجلس النواب بلال النحال جامعة دمنهور حنفي جبالي مصطفى مدبولي

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