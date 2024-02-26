صرف 200 ألف جنيه.. قرارات عاجلة من وزير العمل بشأن ضحايا غرق معدية القناطر

كتب- محمد أبو بكر:

وجه حسن شحاتة وزير العمل، صباح اليوم الاثنين، إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف إعانات عاجلة لضحايا حادث معدية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، بواقع 200 الف جنيه لكل متوفي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب، من بند الحوادث الذي قرر الوزير استحداثه مؤخرًا، على منظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة.

وبحسب بيان، الاثنين، فور وقوع حادث غرق المعدية على نهر النيل بقرية نكلا بمنشأة القناطر، أمس الأحد، وجه الوزير شحاتة، إدارة العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل الجيزة، بمتابعة الحادث، والحصول على كشف كامل بأسماء الضحايا من شركة المقاولات التي يعملون بها باليومية، وتبين أنهم من محافظات كفر الشيخ، والجيزة، والفيوم، وعددهم 15 عاملًا، لقي 10 منهم مصرعهُم، وأُصيب 5 آخرون.

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم، فإن أسماء العمال الذين لقوا مصرعهم بالحادث: إيهاب محمد عبد النبي، عبد الرحمن ياسر فتحي، وسامي فؤاد عابدين، وسيف إبراهيم هنداوي، ومحمود إبراهيم محمود، وحمدي أسامه حمدي، وأحمد عز الدين يحي، ومحمود محمد السيد، وأيمن عيد السيد سلامة، وأيمن أحمد أحمد محمود.. والمصابون: أسامة رشدي محمد، إبراهيم سمير عبد المنعم، أحمد إسماعيل عبد الحميد، محمد محمود عبد التواب، ومحمود عبد الغني محمود.

وتوجه الوزير حسن شحاتة إلى أسر الضحايا بخالص العزاء، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.