مسابقة الأئمة 2023.. كيفية التظلم على النتيجة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باب التظلم على نتيجة مسابقة أئمة وزارة الأوقاف لعام 2023، على موقع الإلكتروني.

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن نتيجة الاختبار الشفوي لأئمة الأوقاف 2023، عبر الرابط التالي: هنا

وطالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الراسبين في الاختبارات من الراغبين في التظلم على نتائجهم التقدم عبر الموقع الإلكتروني، وتقديم طعن على النتيجة ولمدة أسبوعين.

وينشر "مصراوي" خطوات التظلم على نتيجة مسابقة الأئمة على النحو التالي:

- الدخول على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر الرابط التالي: هنا

- إدخال الإسم والرقم القومي.

- ذكر سبب التظلم أو الملاحظات على النتيجة.

- الضغط على زر "تسجيل" والاحتفاظ برقم التسجيل، لاستخدامه فيما بعد لمعرفة النتيجة.

- تظهر النتيجة على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال فترة من 10:7 أيام عبر الموقع.

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع 1000 إمام وخطيب ومدرس بموازنة الوزارة والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، على أن يبدأ التقديم في الأول من مارس وحتى الـ 16 من الشهر نفسه.

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