بسبب مرضه.. نجيب ساويرس: طلبت من فاروق حسني تأجيل توزيع جوائزه ولكنه رفض

كتب- محمد شاكر

أشاد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عضو مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، بإبداع الشباب في الدورة الخامسة.

وقال "ساويرس"، في كلمته على هامش حفل توزيع الجوائز: كنت أتمنى حضور الفنان الكبير فاروق حسني، لولا الظروف الصحية التي منعته من حضور الحفل.

وأضاف: "طلبت من فاروق حسني تأجيل حفل توزيع الجوائز أسبوع أو أسبوعين، حتى يستطيع توزيع الجوائز بنفسه، ولكنه أصر على إقامة الحفل في موعده دون تأجيل، حتى لا يكسر فرحة الفائزين وحتى يضمن إقامة الحفل بشكل سنوي دون أي تأجيل"، مؤكدا أن فاروق حسني رجل عطاء وفنان كبير نتمنى له الشفاء العاجل.

وأكد ساويرس، أن إقامة هذه الملتقيات الثقافية البناءة، والتي تستهدف الاهتمام بقدرات الشباب، واستثمار طاقاتهم الإبداعية في مجالات الثقافة والفنون، تُمثل ضمانة فاعلة لمحاربة الأفكار المتطرفة والهدامة.

ووجه ساويرس، الشكر لوزيرة الثقافة لاهتمامها وحرصها على حضور الحفل، ودعمها للشباب المبدعين، باعتبارهم الهدف المشترك لدى الجميع في منحهم آليات الدعم والمساندة والتشجيع من أجل الارتقاء بمستوياتهم الإبداعية المتميزة، وبما يعود بالنفع على المجتمع المصري.

وشهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حفل توزيع "جوائز الفنون" الدورة الخامسة 2024، والتي تُنظمها "مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون"، وذلك بمركز الجزيرة للفنون.

حيث افتتحت وزيرة الثقافة، المعرض الجماعي لأعمال الشباب المشاركين والفائزين بالمسابقة في دورتها الخامسة، والتي اشتملت على تنويعات متعددة من الفنون التشكيلية المُعبرة عن أقسام الجائزة.

وأشادت بالمستوى الإبداعي المتميز للشباب المشاركين والفائزين، ومدى العمق الفني الذي اتسمت به أعمالهم المشاركة والفائزة بفروع الجائزة المُختلفة، مؤكدة أن هذه الأعمال جسدت موهبة هؤلاء الشباب، وقدرتهم على طرح ومعالجة العديد من الرؤى الإبداعية المتنوعة.

وخلال كلمة مُسجلة أُذيعت بالحفل، وجه الفنان فاروق حسني، الشكر، للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وللحضور، على الاهتمام بحضور حفل توزيع الجوائز، والذي يُمثل العيد السنوي لجهود المؤسسة، كما أبدى سعادته بإقامة هذا الاحتفال وسط هذه النخبة المتميزة من المبدعين والشخصيات المُهتمة بالفن والثقافة، وهنأ حسني، جميع الشباب المشاركين والفائزين بالمسابقة، متمنيًا للجميع تحقيق المزيد من التميز والإبداع في المجالات الثقافية والفنية المتعددة.