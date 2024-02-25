حدث في 8 ساعات| طرح شقق إسكان متميز .. وانطلاق جلسات الحوار الوطني غدًا بمشاركة الحكومة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، كان أبرزها، إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة في ظل ارتفاع الحرارة المستمر، كما حلت اليوم الذكرى الرابعة لوفاة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، والتي توافق 25 فبراير من كل عام

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الطقس غدا.. ارتفاع حرارة و3 ظواهر جوية تضرب مناطق مختلفة بينها القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدا الاثنين.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يوجد غدا ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ويسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

الإسكان المتميز.. طرح مرحلة تكميلية لوحدات العبور الجديدة وأسيوط الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح مرحلة تكميلية في شقق الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.

عدد الشقق التي يتم طرحها في المرحلة التكميلية يصل لـ 839 شقة، عبارة عن 768 شقة في مدينة العبور الجديدة بمساحات تصل لـ 93 مترا، و71 شقة في أسيوط الجديدة بمساحات تصل لـ 57 مترا.

هذا الطرح للذين لم يحالفهم الحظ، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، على أن يتم إتاحة شروط وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من يوم الأحد 3 مارس المقبل.

عند شراء منزل أو شقة جديدة.. خطوات تغيير حق انتفاع عداد الكهرباء

يواجه كثير من المواطنين عقبات عند شرائهم شقة أو منزلاً جديدًا؛ تتمثل في خطوات وكيفية تغيير كل المرافق لتكون باسم المالك الجديد بدلًا من اسم البائع؛ مثل عداد المياه والغاز الطبيعي والتليفون الأرضي، ومن أبرز وأهم المرافق الأساسية عداد الكهرباء، سواء أكان تقليديًّا أم مسبق الدفع، منعًا لحدوث أي أخطاء قد تؤدي إلى دفع فواتير عالية.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على توجيه نصائح للمواطنين باستمرار؛ لتساعدهم في التعامل مع مرفق الكهرباء ومن ثمَّ توفير الاستهلاك، والتعامل بالشكل الأمثل مع العداد.

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الحكومة تكشف عن مفاجأة بشأن تكلفة المراحل الثلاث لتطوير رأس الحكمة

أوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، معلومات حول مطار رأس الحكمة الجديد، مشيرًا إلى أنه سيقام جنوب المدينة من قِبل شركة مساهمة مسؤولة عن إنشائه.

وتطرق عباس إلى أن كل مرحلة من مراحل تطوير مشروع رأس الحكمة ستستلزم استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، وتستغرق كل مرحلة خمس سنوات، بإجمالي مدة المشروع تصل إلى 15 سنة، مع إمكانية زيادة التكلفة عن المتوسط المقدر بـ500 مليار دولار للمراحل الثلاثة.

ذكرى وفاة مبارك الرابعة.. ننشر أول صور من داخل مدفنه

تحل اليوم الأحد الذكرى الرابعة لوفاة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، والتي توافق 25 فبراير من كل عام.

وقررت أسرة الرئيس الأسبق، فتح ضريحه اليوم، لاستقبال الزائرين، في الذكرى الرابعة لوفاته.

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تغير جديد في درجات الحرارة على أغلب المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الأحد، ودرجات الحرارة على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تسود اليوم الأحد أجواء مستقرة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة: يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

إلغاء العقوبات السالبة للحريات دعمًا للاستثمار ورفع الغرامات.. النص الكامل لتعديلات "سلامة الغذاء"

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مشروع قـانون مقدمًا من النائب شحاتة أبو زيد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، والخطة والموازنة.

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غدًا.. انطلاق جلسات الحوار الوطني لمناقشة قضايا المحور الاقتصادي

تنطلق غداً الإثنين، وعلى مدار 4 أيام، جلسات الحوار الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، في المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار - الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة - العدالة الاجتماعية.