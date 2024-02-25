فنادق وكمبوندات ومليارات الدولارات.. خبير استراتيجي يكشف فوائد مشروع رأس الحكمة

كتبت– داليا الظنيني:

كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تفاصيل المشروع الاستثماري رأس الحكمة، البالغ مساحته 41 فدانا، مؤكدًا أن مساحتها سيكون قريبًا من نفس مساحة محافظة القاهرة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن الإمارات ستحول 24 مليار دولار للخزانة المصرية خلال الشهرين المقبلين.

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن منطقة سيدي عبد الرحمن تبعد عن رأس الحكمة بنحو 10 كيلو مترات، معلقًا: نستهدف استغلال الساحل الشمالي من خلال مشروع رأس الحكمة التنموي - العمراني - السياحي.

وتابع عبدالمنعم السيد، أن مشروع رأس الحكمة سيجعل هناك استغلال مستمر للسياحة في الساحل الشمالي طوال العالم، منوها أن هذه المنطقة يمكن أن تأوي نحو 20 لـ30 مليون مواطن.

واستكمل قائلا: "مشروع رأس الحكمة سيطور من فكرة السياحة المنوعة، خاصة أنها ستحتوي على 8 فنادق ومنطقة مطاعم ومدارس وكمبوندات ذكية"، لافتا إلى أن الدولة شريك في عوائد هذا المشروع بقيمة 35% (ضريبة – صافي ربح) بنظام الشراكة الطبيعية وليس البيع للإمارات.