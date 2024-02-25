أبو إسحاق الحُوَيني.. الصفحة الرسمية للداعية تكشف حالته الصحية
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
كشفت الصفحة الرسمية على "فيسبوك" للشيخ أبو إسحاق الحويني، طبيعة حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
وأوضحت الصفحة في منشور لها:"اللهم لك الحمد والمِنَّة والفضل، الشيخ أبو إسحاق الحُوَيني ما زال في المستشفى، إلا أنه الآن في تحسُّن بفضل الله ابتداءً ثم بفضل دُعاء مُحبّيه".
وتابعت:"نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتمّ شفاءه على خير".
ونشر أبناء الشيخ أبو إسحاق الحُوَيني "هيثم وحاتم" عبر صفحتيهما على فيسبوك، أدعية لوالدهما بالشفاء.
وتابع :"اللهم اشف أبي شفاء لا يغادر سقمًا وامنن عليه بالعفو والعافية"
ونشر حاتم:"أبــي.. نسأ الله في العافية والبركة عمره، وأسبغ عليه فضله ورحمته، اللهم إني لا أملك سوى الدعاء الذي لا يفتر، والضراعة التي لا تخفت أن تبارك لنا وللأمة فيه، وأن تصونه برعايتك، وأن تحفظه بكرامتك، وأن تبلغه غايته، بفضلك ورحمتك.
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