أبو إسحاق الحُوَيني.. الصفحة الرسمية للداعية تكشف حالته الصحية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الصفحة الرسمية على "فيسبوك" للشيخ أبو إسحاق الحويني، طبيعة حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأوضحت الصفحة في منشور لها:"اللهم لك الحمد والمِنَّة والفضل، الشيخ أبو إسحاق الحُوَيني ما زال في المستشفى، إلا أنه الآن في تحسُّن بفضل الله ابتداءً ثم بفضل دُعاء مُحبّيه".

وتابعت:"نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتمّ شفاءه على خير".

ونشر أبناء الشيخ أبو إسحاق الحُوَيني "هيثم وحاتم" عبر صفحتيهما على فيسبوك، أدعية لوالدهما بالشفاء.

وتابع :"اللهم اشف أبي شفاء لا يغادر سقمًا وامنن عليه بالعفو والعافية"

ونشر حاتم:"أبــي.. نسأ الله في العافية والبركة عمره، وأسبغ عليه فضله ورحمته، ‏اللهم إني لا أملك سوى الدعاء الذي لا يفتر، والضراعة التي لا تخفت أن تبارك لنا وللأمة فيه، وأن تصونه برعايتك، وأن تحفظه بكرامتك، وأن تبلغه غايته، بفضلك ورحمتك.