ذكرى وفاة مبارك الرابعة.. ننشر أول صور من داخل مدفنه

بعد زيادة الإقبال.. توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن معرض أهلا رمضان

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- نادر نبيل:

تحل اليوم الأحد الذكرى الرابعة لوفاة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، والتي توافق 25 فبراير من كل عام.

وقررت أسرة الرئيس الأسبق، فتح ضريحه اليوم، لاستقبال الزائرين، في الذكرى الرابعة لوفاته.

وغرد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، في ذكرى وفاة والده، عبر منصة "إكس"، قائلا: الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الرئيس محمد حسني مبارك، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

الرئيس الأسبق تُوفي يوم 25 فبراير 2020 عن عمر ناهز 92 عامًا بعد تدهور حالته الصحية في آخر فترات حياته.

وأجريت للرئيس الأسبق جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة، وعدد من وفود وسفراء الدول، في 25 فبراير 2020.