الطقس اليوم.. تغير جديد في درجات الحرارة على أغلب المناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الأحد، ودرجات الحرارة على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تسود اليوم الأحد أجواء مستقرة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة: يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 28 درجة مئوية.