بعد محاولة التحرش واختطاف فتاة الشروق.. تحرك برلماني لتشديد الرقابة على وسائل النقل الذكي

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ موجه إلى رئيس الوزراء؛ بشأن تشديد الإجراءات والقواعد اللازمة لتشغيل السائقين في تطبيقات وسائل النقل الذكي العاملة في مصر (أوبر - إن درايف - ديدي)، وما يستجد من شركات.

يأتي ذلك بعد تعدد حالات التحرش ومحاولات الاختطاف وآخرها الواقعة التي تعرضت لها فتاة الشروق، وتحرر لها المحضر رقم 1016/ 2024 ج الشروق؛ والذي اتهمت فيه سائق السيارة بمحاولة التحرش بها واختطافها.

وقالت النائبة أمل سلامة، إن وسائل النقل الذكي لم تعد آمنة؛ بعد تكرار الاتهامات بالتحرش ومحاولة الاختطاف؛ رغم أنها تعد أحد وسائل النقل الرئيسية لقطاع عريض من المواطنين.

وأضافت أنه نظرًا لغياب الرقابة؛ فإن تطبيقات وسائل النقل الذكي لم تعد تلتزم بتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الخاصة بحصول السائقين على تراخيص العمل بتلك الشركات؛ حيث تسمح تلك الشركات بتشغيل من لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة.

وطالبت النائبة أمل سلامة، بضرورة تشديد الرقابة على شركات وسائل النقل الذكي للتأكد من التزامها بالقواعد والإجراءات التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء؛ الخاصة بقواعد التشغيل واختيار السائقين؛ بما في ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دوري؛ للتأكد من حسن السير والسلوك لجميع العاملين في وسائل النقل المختلفة.

وشددت على ضرورة مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يقرها القانون والدستور، مع ضرورة إتاحة المعلومات الخاصة بالعاملين لديها إلى جهات الأمن لممارسة اختصاصها وفقا للقانون.

كما شددت النائبة أمل سلامة، على ضرورة التزام الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم استغلال بيانات المواطنين.

وتوجهت النائبة أمل سلامة بالشكر والتقدير لأجهزة الأمن التي نجحت في القبض على السائق المتهم بمحاولة التحرش واختطاف فتاة الشروق.