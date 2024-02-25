"العمل" تنفي طرق التسجيل الشائعة للحصول على منح العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل



كتب- محمد أبو بكر:

نفت الشيماء عبدالله، مدير إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، الطرق الشائعة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1000 جنيهًا.

وأضافت الشيماء عبدالله، لـ"مصراوي"، أن هذه الطرق المُنتشرة غير صحيحة، مشددة على أن عملية صرف منح العمالة غير المنتظمة، تتم، من خلال خلال أصحاب الأعمال الذين يمتلكون مشاريع مقاولات، أو عن طريق مفتشي العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، وبدورهم يحددوا العمالة الغير المنتظمة المُستحقة، ويتبع ذلك، تسجيلهم على قواعد بيانات الوزارة.

وأكدت، أن الوسائل السابق ذكرها هي الطرق الصحيحة فقط للحصول على منح العمالة غير المنتظمة، ولا توجد طُرق أخرى يُمكن من خلالها الحصول على منح بخلاف ذلك.

وأوضحت مدير إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أنه تم استحداث منح جديدة للعمالة غير المنتظمة؛ لتصبح 6 منح، وهي:"منحة عيد الفطر والأضحى والعمال والمولد النبوي وشهر رمضان وعيد الميلاد المجيد".