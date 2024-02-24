نجيب ساويرس: محمد صلاح وطني.. وهذا رأيي في تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب

كتب- حسن مرسي:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إنه يعرف نجم الكرة المصري محمد صلاح، على المستوى الشخصي، مشيرًا إلى أن اللاعب وطني من الدرجة الأولى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت: "في نزعة شريرة، إزاي الجدع ده نجح وطلع في ليفربول وبياخد 20 مليون جنيه إسترليني، والراجل يبني جامع في قريته ويتبرع لكذا وعمل كذا، لكن مفيش فايدة".

وأشار إلى أنه كان حريصًا على أن يكون أحد رعاة نادي روما أثناء لعب صلاح فيه، مضيفًا: "الولد ده وطني من الدرجة الأولى بس يحلوا عنه، ويبطلوا يبهدلوا فيه، لما حطوا صورته على مصر الطيران بدون الحصول على إذنه، رغم أنه موقع عقود مع شركات أخرى، هاجموه لأنه مش راضي بالفوضى".

وذكر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أنه يتعرض لما يتعرض له صلاح لكنه لا يلتفت للإساءة، معقبًا: "بتبسط جدًا إن في ناس متغاظة، واللي بيشتم بعمله بلوك".

وأعرب "ساويرس"، عن عدم رضاؤه على تعيين حسام حسن، مديرًا فنيًا للمنتخب المصري، مؤكدًا: "أنا بحب شخصية حسام وطريقته، لكن منظومة الكرة في مصر غير صالحة منذ نحو 30 عامًا بسبب التدخلات"، مضيفًا: "الكورة موضوع شعبي وشبابي ويجب ألا تتدخل الدولة فيها، مش هتتصلح بالمنظر ده".