حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي نظيره الإريتري.. والبرلمان يصوت على زيادة رسوم استخراج جواز السفر
07:07 م السبت 24 فبراير 2024
كتب- محمد أبو بكر:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
شقق الإسكان وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب رسوم استخراج جواز السفر دار الإفتاء المصرية ليلة النصف من شعبان وزير التنمية المحلية المعهد القومي للبحوث الفلكية مواعيد صلاة عيد الفطر محافظ الجيزة
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