إعلان

حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي نظيره الإريتري.. والبرلمان يصوت على زيادة رسوم استخراج جواز السفر

07:07 م السبت 24 فبراير 2024
حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي نظيره الإريتري.. والبرلمان يصوت على زيادة رسوم استخراج جواز السفر

حدث في 8 ساعات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

شقق الإسكان وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب رسوم استخراج جواز السفر دار الإفتاء المصرية ليلة النصف من شعبان وزير التنمية المحلية المعهد القومي للبحوث الفلكية مواعيد صلاة عيد الفطر محافظ الجيزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رأس الحكمة.. الشعبة توضح أسباب الانخفاض الحاد في أسعار الذهب

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

إعلان

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في المعارك شمالي قطاع غزة
وزير التعليم يكشف مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023-2024
دولارات رأس الحكمة.. هل تمهد الطريق للمركزي لاستئناف مرونة سعر الصرف؟
بعد هبوط حاد.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء؟