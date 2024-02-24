بعد الأمطار.. خرائط الطقس تكشف توقعات الأيام المقبلة

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم وخلال الفترة المقبلة طبقًا لآخر صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، حيث يوجد تحسن في الأحوال الجوية على شمال البلاد.

وقالت الأرصاد، إنه يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وتبقى الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على مناطق محدودة من جنوب الصعيد.

ومن المتوقع حدوث ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعد أن شهدت مناطق متفرقة من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ومناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية أمس سقوط أمطار متفاوتة الشدة، واستمرت هذه الأجواء الماطرة خلال فترات الليل حتى الصباح الباكر.

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