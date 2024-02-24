وزير الري: جار العمل على وضع أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الظواهر المناخية

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الرئاسة المصرية الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة أضافت مسئولية كبيرة على مصر تجاه أشقائها الأفارقة لتقديم المزيد من الدعم والتنسيق المشترك بين مختلف الدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تكريم المتدربين الأفارقة بالبرنامج التدريبي بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، تحت عنوان "الهيدرولوجيا والنمذجة الهيدروليكية ونوعية المياه".

وأكد وزير الري، أن مصر دشنت المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي "PAN AFRICAN" والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة الدولية للتكييف بقطاع المياه "AWARe"، بما يُسهم في دعم الدول الإفريقية ورفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه للتعامل مع تحديات تغير المناخ مثل حالات الفيضانات والجفاف التي تواجهها العديد من الدول الإفريقية ومن بينها دولة الكونغو الديموقراطية.

ونوه بأن مصر تعمل حاليًا بالتعاون من العديد من الشركاء لوضع أنظمة للإنذار المبكر بالشكل الذي يُمكن الدول الإفريقية من التعامل مع مثل هذه الظواهر المناخية.

وأشار وزير الري، إلى العلاقات التاريخية القوية التي تربط مصر والكونغو الديموقراطية، واهتمام القيادة السياسية في مصر بتوفير محتلف أشكال الدعم للأشقاء في دولة الكونغو الديموقراطية.

وأكد الوزير، حرصه على التواصل الدائم مع إيف بازاييبا ماسودي، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه، مشيرًا إلى دعم مصر للجانب الكونغولي من خلال بروتوكول التعاون الفني الموقع بين البلدين والذي يتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بدولة الكونغو.



اقرأ أيضا:

مدبولي: إنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة

بداية جديدة.. مدبولي: خطوات قليلة تفصلنا عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

مدبولي: مشروع رأس الحكمة "شراكة وليس بيع"