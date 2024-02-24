إعلان

BBC

محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلًا رمضان بالعمرانية بتخفيضات 30% - صور

11:07 ص السبت 24 فبراير 2024
  • عرض 12 صورة
    محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلًا رمضان بالعمرانية
  • عرض 12 صورة
    محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلًا رمضان بالعمرانية
  • عرض 12 صورة
    محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلًا رمضان بالعمرانية
  • عرض 12 صورة
    محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلًا رمضان بالعمرانية
  • عرض 12 صورة
    محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلًا رمضان بالعمرانية
  • عرض 12 صورة
    محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلًا رمضان بالعمرانية
  • عرض 12 صورة
    محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلًا رمضان بالعمرانية
  • عرض 12 صورة
    محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلًا رمضان بالعمرانية
  • عرض 12 صورة
    محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلًا رمضان بالعمرانية
  • عرض 12 صورة
    محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلًا رمضان بالعمرانية
  • عرض 12 صورة
    محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلًا رمضان بالعمرانية
  • عرض 12 صورة
    محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلًا رمضان بالعمرانية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- إسلام فاروق:


افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم السبت، معرض أهلًا رمضان الرئيسي بشارع ترعة الزمر بجوار مدرسة الحسينية بحي العمرانية.

وشهد المعرض خلال الساعات الأولى من افتتاحه، إقبالًا وتواجدًا كثيفًا من قبل المواطنين لشراء السلع المختلفة التي يحتاجونها.

وتصل نسبة التخفيضات في معارض أهلًا رمضان إلى 30%.

وأجرى محافظ الجيزة، جولة داخل المعرض، تفقد خلالها، باكيات العارضين، والسلع الغذائية المعروضة وأسعارها ونسب التخفيضات عليها.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض أهلًا رمضان

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الإريتري بقصر الاتحادية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

ما بعد صفقة "رأس الحكمة".. تخفيف ديون مصر وتراجع مرتقب للدولار والذهب
يوم الانهيار.. تراجع جديد لسعر الذهب بعد إعلان صفقة "رأس الحكمة"