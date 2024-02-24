محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلًا رمضان بالعمرانية بتخفيضات 30% - صور

أمطار وشبورة مائية.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم السبت

الطقس اليوم.. أمطار على 8 مناطق بينها القاهرة

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- إسلام فاروق:



افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم السبت، معرض أهلًا رمضان الرئيسي بشارع ترعة الزمر بجوار مدرسة الحسينية بحي العمرانية.

وشهد المعرض خلال الساعات الأولى من افتتاحه، إقبالًا وتواجدًا كثيفًا من قبل المواطنين لشراء السلع المختلفة التي يحتاجونها.

وتصل نسبة التخفيضات في معارض أهلًا رمضان إلى 30%.

وأجرى محافظ الجيزة، جولة داخل المعرض، تفقد خلالها، باكيات العارضين، والسلع الغذائية المعروضة وأسعارها ونسب التخفيضات عليها.