اليوم.. أول انطلاقات فرقة بصمة ببشتاك



كتب- محمد شاكر:

يقيم بيت الغناء العربى "بقصر الأمير بشتاك" - بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم السبت ٢٤ فبراير، حفل لفرقة (بصمة) بقيادة الفنان احمد حسن.

يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من تواشيح مصرية ودينية وأعمال غنائية جديدة وقديمة مثل: "القلب يعشق كل جميل" لام كلثوم- "والله عليا دين" لحورية حسن - "صلوا يا أهل الكمال" للراحل الفنان احمد عبدالله- "إلى رحاب يثرب" من التراث الديني،

"اللهم صل على المحبوب" لمحمد الحلو كما يقدم الفنان أحمد حسن من ألحانه "أيا من بالوفاء قد عودوني" و"قصدت باب الرجاء".

جدير بالذكر بأن فرقة بصمة تم تأسيسها حديثاً تحت قيادة الفنان أحمد حسن صوليست فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية تم تجميع وانضمام فريق الكورال من جميع محافظات وجامعات مصر وأولى أعمال الفرقة كان لدعم القضية الفلسطينية باسم "احنا القضية" من كلمات الشاعر محمد طلعت، ألحان وغناء أحمد حسن وتوزيع الفنان شريف الوسيمى وهندسة صوت الفنان خالد رؤوف.