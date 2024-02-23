استقرار الصرف والعمالة.. نجيب ساويرس يعدد فوائد صفقة استثمار "رأس الحكمة"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

عدد رجل الأعمال نجيب ساويرس، فوائد الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة.

وقال أحد المغردين عبر منصة "إكس": "الصفقة طلعت عقارية وليست صناعية أو زراعية"، ليرد نجيب ساويرس قائلا: "مش مهم.. المهم تدفق العملة الأجنبية وفك أزمتها واستقرار سوق الصرف والعمالة المصرية التي ستفتح لها فرص عمل جديدة، ورفع مستوى العمارة والتنفيذ والتخطيط في مدينة جديدة عصرية على مستوى في دبى.

وتابع: "العقارات والفنادق تشغل صناعات كثيرة مثل الحديد والأسمنت والأثاث والمفروشات الخ..".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهد اليوم الجمعة، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.

وجاء التوقيع تحت عنوان مصر والإمارات " شراكة من أجل التنمية -رأس الحكمة"، ووقع الاتفاقية من الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب الإماراتي محمد السويدي وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة.