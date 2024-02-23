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BBC

"موازنة النواب": صفقة "رأس الحكمة" بداية الانفراجة الحقيقة للأزمة الاقتصادية

09:26 م الجمعة 23 فبراير 2024

توقيع اتفاقية مشروع رأس الحكمة

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كتب- حسن مرسي:
أكد النائب مصطفى سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إتمام صفقة رأس الحكمة بداية الانفراجة الحقيقة للأزمة الاقتصادية في مصر.

أضاف مصطفى سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية صدى البلد، أن مصر ستحصل على تدفقات دولارية بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، ضمن الاتفاق على مشروع رأس الحكمة، بالإضافة إلى 20 مليار دولار كدفعة ثانية ستحصل مصر عليها بعد شهرين من الحصول على الدفعة الأولى.

وتابع: هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، وهذه الصفقة بداية لصفقات استثمارية أخرى.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المشروع ليس بيع أصول وإنما شراكة، كما أن مشروع رأس الحكمة سيوفر آلاف فرص العمل.

مصطفى سالم رأس الحكمة الإمارات

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