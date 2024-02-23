تصحيح المسار للاقتصاد.. أبرز رسائل مدبولي بمؤتمر الإعلان عن تفاصيل مشروع "رأس الحكمة"

كتب- عمرو صالح:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة رسائل خلال مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

وجاءت أبرز رسائل مدبولي خلال توقع أكبر صفقة في تاريخ مصر كالتالي:-

- مشروع رأس الحكمة جزء من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الساحل الشمالي بمدن وتجمعات سكانية وليس منتجعات فقط.

-35 مليار دولار عائد الربح من رأس الحكمة خلال شهرين.

- مشروع رأس الحكمة الأضخم على الإطلاق بين مصر والإمارات على مساحة 170.8 مليون متر مربع.

- مشروع رأس الحكمة يضمن ضخ استثمارات أجنبية مباشرة.

- نستهدف أن تكون رأس الحكمة مدينة عالمية تستقطب نحو 8 ملايين سائح إلى مصر.

- الدولة ملتزمة بتعويض أهالي مطروح على أرض المشروع نقدي وعيني.

- لدينا أمثلة ناجحة مع كل المطورين العقاريين في عملية الاستثمار المباشر.

- الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.

- مصر حريصة على تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة في أسرع وقت ممكن.

مدبولي: إنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة

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بداية جديدة.. مدبولي: خطوات قليلة تفصلنا عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

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