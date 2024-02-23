الأزهر للفتوى يوجه نصيحة لتغلب المصلين على النوم أثناء خطبة الجمعة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه مركز الأزهر العالمي للفتوى، نصيحة للتغلب على النوم الذي يحدث في بعض الأحيان للمصلين أثناء خطبة الجمعة.

وأوضح مركز الأزهر للفتوى، أنه يستحب لمن كادت تغلبه عيناه على النوم أثناء خطبة الجمعة أن يغير مكانه في المسجد، بشرط ألا يؤذي المصلين بتخطي رقابهم؛ لما في الانتقال والحركة من إذهاب للنعاس، وتركٍ للمكان الذي أصابته فيه الغفلة عن سماع الذكر.

وتابع:"قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إذا نعَسَ أحدُكم يومَ الجمعةِ فلْيتحوَّلْ عن مجلِسِه ذلكَ".