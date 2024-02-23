بالتفاصيل.. مركز صفية للإبداع يطلق أولى مسابقاته فى الفنون اليدوية

كتب- محمد شاكر:

أطلق مركز "صفية للإبداع" أول مسابقاته الفنية فى العام الحالى 2024، بالتعاون مع كلية التربية الفنية.

يأتي هذا الحدث كتتويج للجهود بين "صفية" والعديد من مؤسسات المجتمع المدنى، حيث تشمل المسابقة مجالات فنية متنوعة أبرزها الرسم، النحت، الخزف، صناعة الحلي، الجلود، المنسوجات، والكروشيه، وتهدف المسابقة بشكل أساسي إلى دعم وتشجيع المواهب الفنية الشابة في مصر، ممن يمتهنون الحرف اليدوية.

وأكد المهندس المعمارى أحمد عساف مؤسس مركز صفية، على أهمية إحياء هذه الفنون وتعزيز روح الإبداع بين الشباب وذلك بطرح الأعمال المتميزة عبر مسابقة تحفيزية لها للجان تحكيمية متخصصة.

وفى سياق متصل أعلن عساف عن إقامة احتفالية كبرى لتوزيع الجوائز بأحد فنادق القاهرة يوم ٢٩ فبراير، حيث ينتظر الفائزين جوائز قيمة تصل إلى 50,000 جنيه مصري، بالإضافة إلى شهادات تقدير لجميع المشاركين. ومن المقرر أن يتم تقديم ورش عمل مجانية للمتأهلين في مجالات الإبداع والتسويق وتصوير المنتجات، بهدف تطوير مهاراتهم وعرض أعمالهم بأفضل شكل ممكن.

وشدد عساف على ضرورة تبنى مؤسسات المجتمع المدنى تلك الأفكار وتأسيس منصات لعرض إبداعات الموهوبين وتحقيق أحلامهم بمشاهدة علنية وانتشار أكثر سعة لأعمالهم وذلك جنباً إلى جنب مع الروافد الحكومية فى هذا الشأن.