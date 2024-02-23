غدًا.. افتتاح أحدث مركز خدمة عملاء للكهرباء بـ "الشروق"

كتب- محمد صلاح:

تستعد شركة القناة لتوزيع الكهرباء بقيادة المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات الشركة لافتتاح أحدث مركز خدمة عملاء تم تنفيذه بمدينة الشروق وفقًا لأحدث التكنولوجيا الحديثة مما يتواكب مع خطة توحيد الهوية البصرية الموحدة لمراكز خدمة العملاء على مستوى الشركات.

ومن المقرر أن يشارك لفيف من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة غدًا السبت فى حضور فاعليات افتتاح مركز خدمة العملاء الذى يعد استكمالا لمراكز خدمة العملاء الجارى تنفيذها والتى تشهد إنشاء وتطوير ٣٤ مركز خدمة عملاء على أحدث المواصفات الفنية والعالمية كمرحلة أولى وجاري الانتهاء منهم وتجهيزهم بأحدث التقنيات والحاسبات والتكنولوجيا الحديثة.

يإتى ذلك في إطار التطوير الكبير الذي تشهده شركة القناة لتوزيع الكهرباء وخاصة في البنية الأساسية والشبكات، حيث يتم فرش المراكز بأحدث الأثاث والمفروشات والمكاتب والكراسي لتليق بالشركة وعملائها في طفرة كبيرة.

كما تقوم الشركة بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتسلحيها بالعلم الحديث لتكون نماذج مشرفة لتقديم الخدمات للمواطنين وشرح البرامج والخدمات التي سوف تقدم في مراكز الخدمة بإشراف المحاسب عزت إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس قطاعات الشؤن المالية والتجارية والمهندس أشرف قطب نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس قطاعات مدن القناة والاستاذ محمد غازي مستشار النظم والمكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة وفريق قطاع النظم من المهندسين والمتخصصين وقطاع الموارد البشرية والقطاعات المالية والتجارية وقطاع التدريب وقد تم التركيز على الخدمات التي سوف تقوم المراكز بتقديمها.

وكذلك روعي في إنشاء هذه المراكز أماكن مخصصة لذوي الهمم سواء كانت سمعية أو بصرية وكذلك كبار السن كما روعي في إنشاء هذه المراكز الهوية البصرية وسوف يتم افتتاح هذه المراكز قريبا لتبدأ بعدها المرحلة الثانية والتي سوف يتم فيها إنشاء وتأهيل عدد ٥٥هندسة ومركز خدمة عملاء وبذلك تكون الشركة قامت بتحديث وانشاء كافة المراكز في كافة هندسات قطاعات الشركة المختلفة.