حدث في 8 ساعات| الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر.. وموقف تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان

كتب- محمد فتحي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مجلس الوزراء يوافق على أكبر صفقة استثمار مباشر توفر مئات الآلاف من الوظائف

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

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الحكومة توافق على وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان

وافق مجلس الوزارء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على وقف العمل بقرار تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك.

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رئيس الوزراء: نعمل على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

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أمطار وتحذير من ظاهرة صباحية.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى الأربعاء المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة على مختلف المناطق خلال الفترة من الجمعة 23 فبراير حتى الأربعاء 28 فبراير 2024.

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سبب وفاة هاني الناظر.. ما هو سرطان الغدد الليمفاوية "بيركت" وأعراضه؟

تُوفي الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، اليوم الخميس، وذلك وفق ما أعلن نجله الدكتور محمد الناظر.

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قطع المياه عن حدائق القبة بالكامل وضعفها في الزاوية الحمراء في هذ التوقيت

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن (شارع الخليج المصري ومتفرعاته - منطقة حدائق القبة بالكامل)، وضعف المياه عن منطقة (مساكن الأحلام - منطقة الإشراف) بالزاوية الحمراء.

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العلاقات الثنائية وأزمة غزة.. السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس الوزراء الماليزي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم.

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وفاة الدكتور هاني الناظر بعد صراع مع مرض السرطان

أعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، وفاة والده، قبل قليل، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان

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مصر لن تنكسر.. مصطفى بكري: توقيع عقود مشروعات رأس الحكمة

أعلن الإعلامي مصطفى بكري، انتهاء الحكومة من توقيع عقود المشروعات الاستثمارية في منطقة رأس الحكمة.

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