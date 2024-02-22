"تحيا مصر": توفير 413 طن مواد غذائية لـ170 ألف مواطن بالقليوبية

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كتب- محمد نصار:

أطلق صندوق تحيا مصر، صباح اليوم، الخميس، قافلة جديدة محملة بنحو 413 طنًا من المواد الغذائية الجافة، وذلك ضمن قوافل مبادرة أبواب الخير لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة القليوبية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، بمختلف مصر.

وفي هذا الإطار، استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قافلة أبواب الخير، ليتم توزيعها على 170 ألف مواطن من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، في عدة مراكز منها بنها وطوخ وكفر شكر وشبين القناطر والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة والعبور والخصوص في محافظة القليوبية.

من جانبة، أكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن قوافل مبادرة أبواب الخير مستمرة في توفير المواد الغذائية ووجبات الإفطار للصائمين حتى نهاية شهر رمضان المعظم، حيث تحصل كل أسرة على كرتونة 12.5 كيلو تحتوي على 5 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم.

وأضاف المدير التنفيذي للصندوق، أن مبادرة أبواب الخير تستهدف الأسر الأولى بالرعاية طبقًا لقواعد الأسر المستهدفة لدى الصندوق، حيث تم تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى كل المستحقين، في كل القرى والنجوع في مصر.

جدير بالذكر، أن مبادرة أبواب الخير، توفر الملايين من وجبات الإفطار والسحور للصائمين من خلال توزيع الوجبات الساخنة من الدواجن والأسماك واللحوم.

وتأتي المبادرة ضمن اهتمام الصندوق بتكثيف أنشطة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتوفير الغذاء والكساء والأغطية، فضلًا عن تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.