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BBC

مصر لن تنكسر.. مصطفى بكري: توقيع عقود مشروعات رأس الحكمة

03:55 م الخميس 22 فبراير 2024

مصطفى بكري

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كتب- محمد نصار:

أعلن الإعلامي مصطفى بكري، انتهاء الحكومة من توقيع عقود المشروعات الاستثمارية في منطقة رأس الحكمة.

وقال مصطفى بكري، عبر حسابه على موقع "إكس": تم الانتهاء من توقيع عقود المشروعات الاستثمارية في رأس الحكمة.. مصر لن تنكسر أبدا.

كانت قناة "إكسترا نيوز" لإادت في نبأ عاجل، قبل قليل، أن مجلس الوزراء سيلقي بيانًا مهمًا بعد قليل.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا حكوميًا، قبل قليل، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المنتظر إعلان موافقة مجلس الوزراء على قرارات جديدة في اجتماعه اليوم.

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مصطفى بكري مشروعات رأس الحكمة الحكومة المشروعات الاستثمارية

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