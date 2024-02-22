موعد ومكان تشييع جنازة الدكتور هاني الناظر

كتب- محمد نصار:



أعلن محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، موعد ومكان تشييع جثمان والده الراحل، والذي تُوفي اليوم الخميس.

وكتب محمد الناظر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: صلاة الجنازة اليوم الخميس في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر.

كان الدكتور هاني الناظر، تُوفي اليوم الخميس، وذلك بعد صراعه مع مرض السرطان والذي دخل على إثره إلى المستشفى منذ فترة.

ونعى محمد الناظر، والده الراحل، قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. تُوفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر.



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