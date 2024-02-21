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لمياء زايد رئيسًا لدار الأوبرا المصرية

09:46 م الأربعاء 21 فبراير 2024

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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كتب- محمد شاكر:

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا، بندب الدكتورة لمياء زايد رئيس قسم تصميم وإخراج الباليه، بالمعهد العالي للباليه، بأكاديمية الفنون، للعمل رئيسًا للهيئة العامة للمركز الثقافي "دار الأوبرا المصرية"، وذلك، خلفًا للدكتور خالد داغر، والذي انتهت مدة انتدابه.

من جانبها، وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور خالد داغر، الرئيس السابق للدار، على ما قدمه من جهد خلال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق فيما هو قادم .

والدكتورة لمياء زايدّ هي رئيس قسم تصميم واخراج الباليه، بالمعهد العالي للباليه، بأكاديمية الفنون، وقد شغلت منصب عميد المعهد منذ عام ٢٠١٥ وحتى عام ٢٠١٨.

كما شاركت في عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة -كصوليست-، ثم مدربة ومخرجة منفذة، ثم رئيسة بعثة في عدة دول، منها: فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وكندا وموسكو.

وحصلت على العديد من الأوسمة والجوائز، منها: جائزة مهرجان كوريا للفن، جائزة مهرجان الموسيقى العربية، جائزة عام الصداقة بين مصر والصين.

الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا المصرية

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المعهد العالي للباليه أكاديمية الفنون دار الأوبرا المصرية

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