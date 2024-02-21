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BBC

حالة الطقس غدًا الخميس.. "الأرصاد": رياح وأجواء باردة في هذه الأوقات

09:09 م الأربعاء 21 فبراير 2024

الطقس

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

وأوضحت "الأرصاد"، بحسب بيان صحفي الأربعاء، أن الطقس في النهار يتميز بالاستقرار والدفء في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس باردًا ليلاً وفي الصباح الباكر في معظم المناطق.

وأشارت الهيئة، إلى تأثير الشبورة المائية التي ستبدأ من الساعة الرابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق مختلفة من البلاد، مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوهت الأرصاد، بتأثير نشاط الرياح في بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

طقس مستقر الطقس الأرصاد الجوية رياح أمطار درجات الحرارة أجواء باردة

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