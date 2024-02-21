"رياضة النواب": القيادة السياسية تولي الشباب اهتمامًا غير مسبوق

كتب- نشأت علي:

شارك وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، في جلسة نموذج محاكاة جلسات البرلمان المصري، والذي نظمه برلمان شباب محافظة البحر الأحمر، بمقر مجمع إعلام الغردقة .

جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الشباب لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة عدد من قيادات وزارة الشباب؛ منهم الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتور محمد عساف مدير الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية .

وأشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، بنموذج المحاكاة الذي قدمه شباب برلمان البحر الأحمر، مؤكدًا أنه كان في بداية حياته أحد أعضاء البرلمان وتقلد رئاسة برلمان شباب مصر، وهو ما أصقل خبراته السياسية؛ لا سيما أن برلمانات الشباب تسهم في إعداد الكوادر السياسية وتجذب شرائح مختلفة؛ والذين سيكون من بينهم في المستقبل أعضاء برلمان ومسؤولون تنفيذيون بالحكومة المصرية .

وأكد رئيس لجنة الشباب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى اهتمامًا غير مسبوق بالشباب، وحرص على التمكين الفعلي لهم؛ حيث رفعت القيادة السياسية شعار التدريب والتأهيل، وهو ما أسفر عن وجود العديد من القيادات المؤهلة الذين حصلوا على تدريب في عدد من الأماكن المميزة؛ مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الرئاسي لتدريب الشباب؛ وهو ما يؤكد حرص الرئيس على التمكين الحقيقي للشباب .

وشرح رئيس لجنة الشباب لأعضاء برلمان شباب مصر، عدداً من الأدوات الرقابية التي يقوم بها النواب، ومنها الزيارات الميدانية؛ وهي أهم أداة رقابية، حيث أكد أنها تتم بناء على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ويتم رفعها إلى رئيس البرلمان، وبعد موافقته على الزيارة يتم تحديد موعد لها .

وأوضح حسين أن نواب البرلمان، طوال الوقت، يقومون بدورهم التشريعي والرقابي سواء من خلال حضور الجلسات العامة، أو حضور اجتماعات اللجان النوعية؛ لمناقشة طلبات الإحاطة، وهو ما يعكس مجهودًا كبيرًا جدًّا يقوم به أعضاء البرلمان.

وأشاد الدكتور محمود حسين بالاستجابة السريعة لمحافظ البحر الأحمر لمطالب نواب لجنة الشباب؛ وهو ما يعكس نموذجًا يحتذي به لتكامل السلطتَين التنفيذية والتشريعية، هو ما يحقق مصلحة المواطنين .

وأشاد النائب درويش مرعي، بنموذج المحاكاة الذي قدمه أعضاء برلمان محافظة البحر الأحمر، مؤكدًا أن هذا النموذج يعد تأهيلًا لهؤلاء الشباب؛ لخوض انتخابات المحليات، مما يكسبهم خبرات كبيرة ليكونوا مشروع نواب واعدين في المستقبل القريب .

وقال النائب أسامة عبد العاطي: كنت أحلم بوجود شباب مدرب في مصر؛ خصوصًا أن المشكلة كانت في غياب القيادات المدربة المؤهلة، ولكن ما شاهدته في نموذج المحاكاة يؤكد أننا على الطريق الصحيح؛ خصوصًا أننا أمام شباب مدرب وواعٍ .

وأكدت النائبة آية مدني، أنه يجب الاهتمام بالتدريب والتأهيل، والرسالة الأهم أنه يجب أن لا يتحدث أحد في ما لا يعرفه، لذلك التدريب يساعد في صقل القدرات، مؤكدةً أنها كانت بعيدة عن السياسة ودخلت مجال الإدارة الرياضية، ثم جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيينها في البرلمان .

واختتمت مدني حديثها لشباب برلمان البحر الأحمر: "مهما كان أنتم فين أو سنكم كام.. أنتم قادرون أن تكونوا مثلاً أعلى للعديد من الشباب، وكل واحد فيكم محمل برسالة، ومصداقية الحديث تصل بكم إلى قلوب الناس".

ووجه النائب خالد بدوي، رسالة لشباب البحر الأحمر، قائلًا: "لا بد أن تبحثوا عن حلمكم، وتسعوا لتحقيقه"، لافتًا إلى أنه تلقى العديد من التدريب والتأهيل القوي سواء في البرنامج الرئاسي، أو الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهو ما انعكس على التمكين الحقيقي له بوجوده نائبًا في البرلمان" .

وأشاد النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، بدعم لجنة الرئاسة بالبرلمان شباب المحافظة، مؤكدًا أن نموذج محاكاة برلمان الشباب نموذج جيد، وسيقوم نواب المحافظة بالمشاركة في تلك اللقاءات الشبابية؛ للعمل على الاستماع إلى برلمان الشباب في ما يخص مشكلات المحافظة والعمل على حلها .