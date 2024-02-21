عايزة إجابة وتوضيح مكتوب من الوزير.. سؤال برلماني بشأن التوزيع غير العادل للسكر بأسيوط

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن كمية السكر الموردة لمحافظة أسيوط، وطريقة توزيعها على مدينة ومركز أسيوط وجميع مراكز المحافظة.

وذكرت النائبة أن توزيع الكميات يتم بشكل غير عادل بين المراكز، وهناك تمركز للتوزيع في أماكن دون غيرها، وتفاوت في توزيع كميات السكر بين المراكز.

وأضافت النائبة أن المواطن يعاني الزيادة الكبيرة في سعر السكر، إلى جانب نقصه ببعض الأماكن، متسائلةً عن كيفية حل الأزمة وخطة الوزارة للتعامل معها، خصوصًا أن شهر رمضان المبارك على الأبواب.

وطالبت السعيد بالإجابة عن سؤالها وعليه كتابة مع توضيح الكميات الموردة إلى محافظة أسيوط، وطريقة توزيعها على مستوى المحافظة.