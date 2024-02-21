إعلان

BBC

عايزة إجابة وتوضيح مكتوب من الوزير.. سؤال برلماني بشأن التوزيع غير العادل للسكر بأسيوط

01:23 م الأربعاء 21 فبراير 2024

النائبة سناء السعيد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن كمية السكر الموردة لمحافظة أسيوط، وطريقة توزيعها على مدينة ومركز أسيوط وجميع مراكز المحافظة.

وذكرت النائبة أن توزيع الكميات يتم بشكل غير عادل بين المراكز، وهناك تمركز للتوزيع في أماكن دون غيرها، وتفاوت في توزيع كميات السكر بين المراكز.

وأضافت النائبة أن المواطن يعاني الزيادة الكبيرة في سعر السكر، إلى جانب نقصه ببعض الأماكن، متسائلةً عن كيفية حل الأزمة وخطة الوزارة للتعامل معها، خصوصًا أن شهر رمضان المبارك على الأبواب.

وطالبت السعيد بالإجابة عن سؤالها وعليه كتابة مع توضيح الكميات الموردة إلى محافظة أسيوط، وطريقة توزيعها على مستوى المحافظة.

النائبة سناء السعيد توزيع السكر وزير التموين

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يرتفع 65 جنيها بمنتصف التعاملات
ممثل مصر أمام العدل الدولية: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطهير عرقي
عاجل| معهد الفلك يعلن رسميا أول أيام شهر رمضان وموعد عيد الفطر المبارك
مصرع وإصابة 15 في تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالشرقية