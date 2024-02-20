السندوتش وصل لـ 10 جنيهات.. لماذا ارتفعت أسعار الفول؟

كتبت -داليا الظنينى:

كشف مصطفى النجار رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال عن أسباب زيادة أسعار الفول المحلي، مبينا أن سعر كيلو الفول البلدي وصل إلى 60 جنيهًا، والمستورد إلى 50 جنيهًا.

وأضاف النجار في مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الثلاثاء: من أسباب ارتفاع سعر الفول البلدي أنه سهل الطهي وجودته أعلى من المستورد، موضحا أن مصر تنتج 100 ألف طن من الفول فى السنة فى حين أن استهلاكنا يصل إلى 600 ألف طن.

وأوضح أن أسعار الفول عالميا ارتفعت من 3 لـ4% فقط، ولكن مشكلة مصر تكمن في ارتفاع سعر الدولار وصعوبة تدبير العملة، مؤكدا أن سعر سندوتش الفول وصل إلى 10 جنيهات ببعض المناطق.

واختتم: الفول محصول شتوي ويصطدم زراعته مع القمح، منوها أن بعض واردات الفول من أستراليا تتأثر بسبب المشاكل في البحر الأحمر.